Il leggendario attaccante si ritira: “Devo mettere una protesi all’anca, il mio fisico ha detto basta” [FOTO]

Una scelta obbligata, la fine di un’era. Una notizia che ha gettato nello sconforto il mondo basco. Aritz Aduriz, leggendario attaccante dell’Athletic Bilbao si ritira. Lo fa per motivi fisici. Commovente il post del bomber spagnolo, classe 1981 e oltre 300 presenze con il club rojiblanco. In caso di ripresa delle competizioni in Spagna, salterà la finale di Copa del Rey contro gli acerrimi rivali della Real Sociedad.

“È arrivato il momento, molte volte ho detto che il calcio ti abbandona prima che sia tu a farlo. Ieri i medici mi hanno raccomandato di sottopormi a un intervento chirurgico, di mettere una protesi all’anca per cercare di vivere nella maniera più normale possibile la vita di ogni giorno. Purtroppo il mio fisico ha detto basta. Non potrò aiutare i miei compagni come avrei voluto e come meritano, ma la vita di un professionista è anche questa. Stiamo vivendo situazioni molto più gravi e dolorose, la pandemia che stiamo soffrendo ha già fatto danni irreparabili e dobbiamo tutti continuare a combatterla. Quindi non preoccupatevi per me, dimentichiamoci i finali sognati, ma avremo tempo per salutarci. È arrivata l’ora dell’addio, si chiude così il mio cammino che è stato unico, indimenticabile e meraviglioso dal principio alla fine”.