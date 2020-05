“Io aiutato da Lotito? Mai chiesto favori. Anzi, non è mai stato tenero”: il presidente esce allo scoperto

“Personalmente non ho mai chiesto un favore a Lotito e lui mai ne ha chiesto alcuno a me, anzi, quando ha parlato di noi non è mai stato troppo tenero. Ma poi, perché deve essere promossa una squadra in base al nome o al pubblico? In Italia bisogna sempre trovare qualcosa per sminuire un risultato o criticare un verdetto?” Dalle colonne del Corriere dello Sport, lo sfogo del presidente del Carpi Stefano Bonacini che ha respinto le accuse di chi ritene che il club emiliano sia stato aiutato dal patron biancoceleste.