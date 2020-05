Quando si dice “datti all’ippica”. Un consiglio che Allegri ha preso alla lettera. Sfruttando l’anno sabbatico, l’ex allenatore della Juventus ha fatto debuttare nelle corse la cavalla che possiede per il 50% da maggio. L’equina, Ossun Set, data per grande favorita alla vigilia ha però deluso. Dopo un percorso da leader, la cavalla si è eclissata nel finale e ha chiuso ottava su otto sui 2000 metri. Un esordio decisamente da dimenticare per Allegri.