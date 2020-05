“Un animale da festa, aveva una clausola nightclub”: il retroscena sull’ex calciatore [NOME e DETTAGLI]

Ronaldinho è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio, adesso il brasiliano non sta di certo attraversando un buon momento a causa di alcuni problemi personali, si trova infatti ai domiciliari, l’ex Pallone d’Oro era stato arrestato con suo fratello lo scorso 6 marzo mentre tentava di entrare in Paraguay con un passaporto falsificato. Adesso emerge un retroscena, riportato dal ‘Sun’.

Il periodo di riferimento è proprio quello in Italia, al Milan ed il successivo trasferimento al Flamengo. Secondo le indiscrezioni del giornale, il brasiliano avrebbe chiesto di inserire nel contratto una clausola particolare: quella nightclub. Il club brasiliano doveva permettere al calciatore di far festa fino a tardi due volte a settimana, sia in presenza o in assenza di allenamenti o di partite anche nel giorno successivo. Il Flamengò era così entusiasta dell’arrivo di Ronaldinho che accettò le pretese del brasiliano.