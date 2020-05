L’annuncio di Tommasi: “Venerdì possibili novità sul protocollo”

“Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità”. Queste le parole del presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, nel corso di una diretta Facebook e riprese da Tuttomercatoweb.

“Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L‘8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato”.