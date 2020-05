L’Argentina sfida il Coronavirus per l’ultimo saluto a Carlovich: in tanti allo stadio [VIDEO]

Il calcio ha dovuto fare i conti con un grave lutto: la morte Tomás Carlovich, ex calciatore detto “El Trinche”, morto a 71 anni per le conseguenze di una rapina subita. E’ stato strattonato da un rapinatore che ha provato a prelevare la bicicletta, l’impatto contro il marciapiede è stato fatale. E’ arrivata una grande dimostrazione d’amore dei tifosi del Central Córdoba, per l’ultimo saluto lo stadio Gabino Sosa si è riempito: in tanti hanno sfidato il lockdown imposto dal governo per l’emergenza Coronavirus. In basso ecco il video.