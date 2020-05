Arriva il via libera da Speranza e Spadafora: “allenamenti in gruppo da lunedì, ma resta la prudenza”

E’ arrivato l’ok del Comitato tecnico sanitario, dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio, va specificato che non è stato dato ancora il via libera alla ripresa del campionato di Serie A.

I ministri Speranza e Spadafora hanno infatti diffuso una dichiarazione congiunta nella quale danno il via libera alle sedute congiunte, ovviamente con grande prudenza. “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.