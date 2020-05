Atalanta, 8 calciatori in quarantena a Zingonia: per loro allenamenti separati [NOMI e DETTAGLI]

Anche l’Atalanta è tornata al lavoro con gli allenamenti individuali, per la ripresa di gruppo bisognerà attendere lunedì prossimo come annunciato da Spadafora e Speranza. A Zingonia, la suddivisione per il distanziamento sociale è stata disposta in quattro spicchi del campo principale e del campo 5 con turni di quattro calciatori per volta a partire dal mattino.

Secondo quanto riporta Sky.it allenamento personale e separato per gli otto tornati recentemente dai rispettivi Paesi e in quarantena ufficiale da sabato per due settimane: i tedeschi Gosens e Czyborra, lo sloveno Ilicic, il croato Pasalic, l’olandese Hateboer, lo svizzero Remo Freuler, il nazionale albanese Berat Djimsiti e il franco-senegalese Adrien Tameze.