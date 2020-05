Atalanta-Bologna, si gioca a golf e a calcio: Mihajlovic manda i suoi a fare…i giardinieri

Conoscevamo l’invasione di cavallette ma non quella di talpe. E’ successo in Atalanta-Bologna. Le squadre arrivano in campo e ritrovano il terreno di gioco stile groviera. Che fare? Si gioca ma a…golf. Le buche favoriscono lo sport per ricchi. Anche l’arbitro e le squadre si adeguano all’assurda situazione, almeno in un primo momento. Ilicic sceglie la mazza e si comincia. Un susseguirsi di grandi colpi, ma qualcuno è in difficoltà. Si protende allora per la soluzione più difficile: giocare in mezzo alle buche, schivandole. Non semplice, infatti. Qualcuno si fa male: distorsione alla caviglia per Soriano, ma si va avanti. E il primo tempo finisce inevitabilmente 0-0.

Nell’intervallo si opta per la terza soluzione. Vengono radunati di corsa tutti i giardinieri del bergamasco. Una squadra pronta a dare una mano quando serve. In mezz’ora si rimette in sesto il manto erboso del ‘Gewiss Stadium’. La ripresa può cominciare. I miglioramenti si vedono nettamente in casa Atalanta, il Bologna invece giocava meglio a golf. Bastano 5 minuti su un campo decente e Zapata porta avanti la Dea. Segue un capolavoro di Ilicic su punizione, il tris lo firma Freuler con un preciso destro dal limite che va a finire in…buca. Per il Bologna è notte fonda. Durissimo il commento di Mihajlovic a fine partita: “I miei dovrebbero prendere esempio. No, non dall’Atalanta come pensate voi, ma dai giardinieri. Nel senso che devono andare a lavorare”.