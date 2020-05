Atalanta, striscione dei tifosi contro la ripresa della Serie A: “Inseguire i milioni e non il pallone” [FOTO]

I tifosi dell’Atalanta continuano la protesta contro la ripresa della Serie A. I supporters della Dea avevano manifestato il loro dissenso già prima della decisione ufficiale della ripartenza. Malumori che sono continuati con l’esposizione di uno striscione fuori dal Gewiss Stadium che non lascia spazio ad interpretazioni: “Schifati da un’assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio vergogna”. Bergamo è tra le città più colpite dal Coronavirus e i tifosi sono contrari alla ripresa del campionati di Serie A per rispetto dei tanti morti da Covid-19.