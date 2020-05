“Mi avevano detto che lì avrei giocato poco, ma ci sono andato per soldi”: la confessione dell’ex Barça

“Quando il Barça mi ha offerto il contratto con quelle cifre, non ci ho pensato due volte. Anche se il direttore sportivo mi disse che avrei giocato poco… Sapevo che mia moglie e i miei figli avrebbero potuto vivere una vita confortevole. Nonostante sapessi di giocare poco, non mi importava niente: sarei diventato milionario“. Parole che stupiscono? Non più di tanto, considerando che ormai i calciatori valutano con attenzione la questione economica nei trasferimenti. A parlare così, in una diretta Instagram con il giocatore di NBA Pascal Siakam, è l’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona Song.