Il bacio della discordia in Bundesliga, Boyata: “gli volevo dare consigli prima del corner”

Il ritorno in campo delle partite in Bundesliga sono state un vero e proprio successo, tanti appassionati aspettavano con ansia la ripresa del mondo del calcio. La Germania ha rappresentato un modello da seguire, è stato il primo campionato tra i principali che ha pensato alla ripartenza. Ma, comunque, non sono mancati i momenti di discussione. Tutto nasce da un presunto bacio durante l’esultanza per un gol del difensore belga dell’Hertha Berlino, Dedryck Boyata, al compagno di squadra Marko Grujic, l’episodio si è verificato durante la partita Hoffenheim-Hertha.

Il presidente della Baviera, Markus Soeder, ha chiesto alla Lega di vigilare. Boyata si è comunque difeso: “Non era un bacio o un’esultanza, gli volevo spiegare una posizione da tenere su un corner”.