Balotelli-Cellino, rapporto compromesso: il presidente non riceve l’attaccante, lui è criptico sui social [FOTO]

Il rapporto tra Mario Balotelli e Massimo Cellino sembra ormai compromesso. Dopo che qualche giorno fa l’attaccante non si era presentato all’allenamento (senza fornire motivazioni, secondo la società), facendo storcere il naso al suo presidente (“Siamo tutti delusi“, aveva detto), oggi è andato in onda il secondo round. SuperMario nel pomeriggio avrebbe raggiunto il patron dei lombardi in quello che sarebbe dovuto essere un incontro chiarificatore. Ma, come scrive Gazzetta dello Sport, da indiscrezioni pare che Cellino non abbia ricevuto il calciatore nel suo ufficio, facendolo aspettare per più di mezz’ora in anticamera.

L’attaccante, che ha poi lasciato gli uffici, si è anche affidato ad una Instagram Story abbastanza criptica sul suo profilo ufficiale: “Ho imparato il silenzio da chi parla troppo, la tolleranza dagli intolleranti, la gentilezza dai malvagi; e, per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti”.