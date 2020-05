Balotelli non si presenta all’allenamento, la ricostruzione: “stavo male”. Il Brescia vuole rescindere

E’ sempre più giallo Mario Balotelli. L’attaccante non si è presentato all’allenamento con il Brescia, era atteso alle 9 al campo per la seduta individuale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ non avrebbe comunicato la sua assenza. Le Rondinelle sono rimaste infastidite dal comportamento del giocatore, secondo il club Mario avrebbe partecipato poco alle sedute online degli allenamenti al punto che avrebbe ipotizzato la rescissione del contratto. Inoltre, alla ripresa degli allenamenti, la condizione fisica di Balotelli non sarebbe stata giudicata all’altezza.

La ricostruzione dell’ex Inter e Milan è però diversa. Mario avrebbe avvisato la società tra le 8.15 e le 8.20 della sua indisposizione intestinale: rassicurato dal club, Balotelli avrebbe anche ricevuto la visita di uno dei medici della società. Ha confermato la volontà di tornare in campo per provare a salvare il Brescia, mentre non accetta l’accusa di essere sovrappeso. Due versioni contrastanti, con l’interesse di Botafogo, Flamengo e Vasco sempre molto forte.