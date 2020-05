Balotelli, ennesimo sfogo social: “Al momento giusto spiegherò tutto e capirete” [FOTO]

Ennesimo sfogo social di Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia ha risposto, con una Instagram Story sul suo profilo, alle indiscrezioni di questa mattina relative ad un’altra presunta assenza al campo di allenamento. Il calciatore – come si legge su gianlucadimarzio.com – non si sarebbe presentato alla convocazione delle 9. In programma c’erano trattamenti e terapie per un piccolo dolore accusato venerdì, ma il giocatore ha deciso di non raggiungere il centro sportivo.

A tal proposito, ecco cosa ha scritto l’ex Nizza: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono 3 al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete”.