“Basta!” Il presidente Ferrero su tutte le furie: sfogo contro Virginia Raggi

“Buongiorno Virginia Raggi ti sembra possibile che un padre vada a villa borghese con il proprio figlio in bicicletta e trova: buche, ratti grandi come negli horror movie, sporcizia. Signora sindaco questa è Roma capitale d’Italia o la periferia del mondo ???? Basta.”. È questo il durissimo sfogo di Massimo Ferrero su Twitter, il presidente della Sampdoria ha deciso di scagliarsi contro la sindaca di Roma per le condizioni in cui versa la città. In tanti hanno commentato e appoggiato la posizione nel numero uno blucerchiato.

Buongiorno #virginiaraggi ti sembra possibile che un padre vada a #villaborghese con il proprio figlio in bicicletta e trova: buche, ratti grandi come nei #horrormovie, sporcizia #signorasindaco questa è #roma capitale d’Italia o la periferia del #mondo ???? basta @virginiaraggi. — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) May 15, 2020