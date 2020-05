Bielsa, tentazione Serie A: intreccio di panchine, due club in fila per ‘El Loco”

Una voce che rimbalza dall’Argentina e riportata da ‘L’Arena’. Marcelo Bielsa lascerà in caso di mancata promozione il Leeds, oggi in testa alla Championship sospesa, per andare ad allenare in Italia. Si parla con insistenza di un interesse dell’Hellas Verona, vera sorpresa dell’ultimo campionato di Serie A prima della sospensione. E adesso è spuntata anche la Fiorentina. Il club viola nella lista dei preferiti ha messo pure Ivan Juric, allenatore proprio dell’Hellas Verona. Si profila dunque un valzer di tecnici. Juric può lasciare Verona per andare a Firenze o a Londra, dove il West Ham resta un serio candidato.E Bielsa? Può essere stuzzicato dall’idea Hellas Verona, oppure dalla Fiorentina in caso di mancato accordo con Juric. Un intreccio destinato ad infiammare i prossimi mesi.