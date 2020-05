Bollettino Coronavirus: aumentano i casi in Lombardia, crollano al Centro e si azzerano al Sud

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco le indicazioni che riguardano l’Italia su morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 119 morti, 2.120 guariti e appena 652 nuovi casi (di cui 441 in Lombardia) su 72.410 tamponi. Oggi è risultato positivo appena lo 0,9% dei test effettuati, in linea con i giorni scorsi ma a fronte dell’aumento dei casi in Lombardia, c’è stata una brusca diminuzione nel resto d’Italia e soprattutto al Sud. In Sardegna, Sicilia e Calabria non ci sono stati nuovi casi.

Il bilancio dell’Italia è adesso di:

229.327 contagiati



32.735 morti

138.840 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 57.752. Questi pazienti sono così suddivisi:

8.695 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 572 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 48.485 in isolamento domiciliare (84%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 23 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 262 in meno, per un totale di 285 ricoveri in meno.