Bollettino Coronavirus, oggi positivo appena lo 0,8% dei tamponi! [DETTAGLI]

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus. Ecco la situazione in Italia su morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 156 morti, 2.278 guariti e appena 642 nuovi casi (di cui 316 in Lombardia e 105 in Piemonte) su 71.679 tamponi. Oggi è risultato positivo appena lo 0,8% dei test effettuati, la percentuale di positivi più bassa rispetto ai controllati dall’inizio della pandemia. In Calabria, per il terzo giorno negli ultimi 5, non ci sono stati casi positivi: è la Regione meno colpita dalla pandemia.

Il bilancio dell’Italia è adesso di:

228.006 contagiati



32.486 morti

134.560 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 60.960. Questi pazienti sono così suddivisi:

9.269 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 640 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 51.051 in isolamento domiciliare (84%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 36 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 355 in meno, per un totale di 391 ricoveri in meno.