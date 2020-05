Bologna, il primo test sul soggetto dubbio è negativo: altro controllo nelle prossime ore

Ieri la notizia di un sospetto caso di Coronavirus per un membro dello staff del Bologna, oggi l’esito del primo test effettuato, che ha dato esito negativo. Se anche il secondo dovesse confermare la non positività, per il club felsineo sarà stato solo un falso allarme e la squadra potrà tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale dei rossoblu.

“Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale”.