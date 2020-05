Il Bologna torna in campo da martedì: non è da escludere una sorpresa gradita…

Sinisa Mihajlovic è sicuramente un esempio da seguire, come allenatore ma soprattutto come uomo. Il tecnico del Bologna sta lottando contro la leucemia, ma uno dei suoi pensieri più importanti continua ad essere il calcio. Il Bologna tornerà ad allenarsi a breve in vista dell’eventuale ripresa del campionato, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’idea sel serbo è quella di anticipare il rientro da Roma per rivedere i campi di Casteldebole, Sinisa vuole essere al fianco della squadra.

Mihajlovic ha trascorsa la quarantena con la famiglia, ma adesso ha voglia di ritornare al lavoro e non vede l’ora di ritrovare il campo. La squadra si ritroverà domani mattina e non è da escludere una sorpresa gradita…