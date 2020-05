Brescia, altro allenamento saltato da Balotelli: Cellino è stufo

La rottura è sempre più inevitabile. Cinque giorni dopo, l’attaccante Mario Balotelli, non si è presentato di nuovo per l’allenamento individuale. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il calciatore, che era stato convocato per le 9, non è mai arrivato al campo. In programma c’erano trattamenti e terapie per un piccolo dolore accusato venerdì, ma il giocatore ha deciso di non raggiungere il centro sportivo.

Il Brescia ed il presidente Cellino sono stufi della situazione ed il numero uno del club starebbe pensando, addirittura, di risolvere in anticipo il contratto. Il futuro di Balotelli è lontano dal Brescia, su questo ormai non ci sono dubbi.