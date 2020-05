Brescia, Balotelli torna ad allenarsi e sbotta sui social: “Basta put***te” [FOTO]

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi. L’attaccante del Brescia questa mattina si è presentato al centro sportivo di Torbole Castiglia. Ieri TuttoSport aveva scritto come non si fosse presentato mai sin dalla ripresa degli allenamenti, ma c’è da specificare che le sedute individuali non erano obbligatorie. Il centravanti delle Rondinelle, comunque, è sbottato sui social proprio dopo queste news: “Smettetela di scrivere put***te”, ha scritto in una Instagram Story sul suo profilo ufficiale ripostando uno screen che rilanciava la notizia.