Piccola disavventura in casa Brescia, ma per fortuna senza conseguenze. Così come scrive Gazzetta.it, dieci dipendenti sono stati fatti evacuare dalla sede di Via Solferino a causa di una fuga di gas. Sono stati alcuni cittadini ad avvertire i Vigili del Fuoco dopo aver sentito un forte odore di gas provenire dalla palazzina che ospita la sede del club. Dopo aver fatto evacuare l’edificio, scoperto il problema: un rubinetto di un contatore situato in cantina.