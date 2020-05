Bundesliga, si riparte con Borussia Dortmund-Schalke: date, orari e dove vedere in tv la 26ª giornata

Mercoledì 11 marzo l’ultima gara del campionato tedesco prima dello stop per l’emergenza Coronavirus. Dopo oltre due mesi la Bundesliga è pronta a tornare in campo. Il 16 maggio si riparte, dopo il via libera arrivato negli scorsi giorni direttamente dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel. Una 26ª giornata spalmata su tre giorni: dal sabato al lunedì. Spicca il derby della Ruhr Borussia Dortmund-Schalke 04. In campo anche RB Lipsia e Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, tra le prime della classe.

Date, orari e diretta tv di tutti i match della 26ª giornata

Sabato 16 maggio

Augsburg-Wolfsburg (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

Borussia Dortmund-Schalke 04 (ore 15.30): diretta Sky Sport Football.

Fortuna Düsseldorf-Paderborn (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

Hoffenheim-Hertha (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

RB Lipsia-Friburgo (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengaldbach (ore 18.30): diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Domenica 17 maggio

Colonia-Mainz (ore 15.30): diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Union Berlino-Bayern Monaco (ore 18.00): diretta Sky Sport Uno e Sport Football.

Lunedì 18 maggio