Bundesliga, al Leverkusen basta una zampata di Havertz per sbancare Friburgo: la classifica aggiornata

E’ bastata una zampata di Havertz, a dieci minuti dall’inizio della ripresa, per permettere al Bayer Leverkusen di battere a domicilio il Friburgo e scavalcare momentaneamente il Borussia Monchengladbach al quarto posto, rilanciandosi così dopo la clamorosa sconfitta interna di qualche giorno fa contro il Wolfsburg. Non sono bastati invece, ai padroni di casa, i cinque cambi successivi allo svantaggio per sovvertire il pronostico. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA