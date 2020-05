In Bundesliga si riparte, le prime immagini dai campi [FOTOGALLERY]

Si riparte in Bundesliga. Sempre a porte chiuse, sempre in maniera un po’ surreale. Ma, come abbiamo già detto, è comunque bellissimo ed emozionante. Cinque le gare alle 15.30, tra cui il big match Borussia Dortmund-Schalke 04. Poi Augusta-Wolfsburg, Dusseldorf-Paderborn, Hoffenheim-Herta Berlino e Lipsia-Friburgo. Tra le 18.30 e domani (con il Bayern Monaco impegnato in casa dell’Unione Berlino), il resto del programma. In alto la FOTOGALLERY con le prima immagini dai campi.