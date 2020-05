La Bundesliga è ripartita ma c’è chi viola il protocollo: Hummels si soffia il naso in campo con le dita

In Germania si è tornati a vedere calcio giocato. La Bundesliga è ripartita e il Borussia Dortmund è stato subito protagonista. Un 4-0 senza appello allo Schalke 04, nel derby della Ruhr. Il tutto rispettando rigidamente il protocollo sanitario stilato da Lega e Federazione locali contro il Coronavirus. O quasi, perché proprio in questa partita si è verificato un episodio che sembra violare le norme. Mats Hummels, difensore dei gialloneri, è stato pizzicato mentre si soffia il naso in campo con le dita. Un gesto abituale per i calciatori ma rigorosamente vietato dal protocollo in vigore, che non è sfuggito alle telecamere e subito sottolineato sul web. Una cattiva abitudine, come quella di sputare per terra, che dovrà essere dimenticata.