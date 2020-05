Bundesliga, le tre gare serali: spettacolo a Francoforte, poker Wolfsburg a Leverkusen

Dopo il big match del pomeriggio tra Borussia e Bayern, che aveva aperto la 28ª giornata, questa sera si sono giocate altre tre gare di Bundesliga. Il bilancio è di una vittoria (esterna) e di due pareggi, uno senza gol e uno ricco di emozioni.

Il primo è quello tra Werder Brema e Borussia Monchengladbach (0-0), mentre il secondo è tra Eintracht Francoforte e Friburgo, terminato 3-3. A sbloccare il match è il “nostro” Grifo, a cui segue il pari di Silva. Poi il Friburgo torna avanti, andando sul doppio vantaggio con Petersen e Holer prima di farsi raggiungere in tre minuti a causa delle reti di Kamada e Chandler. Il Wolfsburg va in gita a Leverkusen e rifila quattro reti ai padroni di casa: una doppietta di Pongracic, Arnold e Steffen stendono i locali; a nulla serve il gol della bandiera di Baumgartlinger a risultato ormai compromesso. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata. In alto la FOTOGALLERY delle gare di oggi.

RISULTATI

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1

Werder Brema-Borussia Monchengladbach 0-0

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-3

Bayer Leverskusen-Wolfsburg 1-4