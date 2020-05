Cagliari, Giulini spinge sui tifosi allo stadio: “Spero che da fine luglio si possa riaprire”

“Siamo felici di festeggiare il centenario sapendo che il campionato si concluderà. Quello che mi dispiace di più in questi giorni è che tra le tante polemiche non si è parlato ancora della programmazione per riaprire gli stadi. Credo che sia fondamentale iniziare a pensarci, sperando che già a fine luglio si possa riaprire qualche settore. Veniamo da alcune partite fatte male, sarebbe stato più brutto festeggiare sia il centenario che i cinquanta anni dallo Scudetto. Il nuovo stadio? Abbiamo tracciato i percorso, adesso spero di regalarlo ai nostri tifosi”. Parla così a Sky Sport il presidente del Cagliari Tommasi Giulini.