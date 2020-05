Dopo le novità sulla ripresa del campionato di Serie A, arrivano aggiornamenti anche sul calciomercato. Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. Ecco le dichiarazioni in relazione alla prossima sessione di trattative: “Ripartirà con la nuova stagione. Purtroppo ci sarà un periodo molto più lungo di mercato aperto a campionato in corso: una cosa che non ci è mai piaciuta perché toglie serenità agli spogliatoi”.