Il racconto shock, calciatore uccide figlio di 5 anni con sintomi da Covid-19: “Non lo volevo”

Un racconto shock, una vera e propria tragedia. E’ quella che si è consumata in Turchia e che ha visto protagonista il calciatore turco Cevher Toktas, militante nel Bursa Yildirim Spor, che dopo 11 giorni ha confessato di avere ucciso il figlio di 5 anni, ricoverato d’urgenza in ospedale con sintomi da Coronavirus. A riportare la notizia è calciomercato.com, che rivela anche i passaggi strazianti del racconto che l’omicida ha dato alla polizia: “Ho messo un cuscino sulla testa di mio figlio spingendo. Dopo un po’ ho chiamato i dottori affinché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo, non ho alcun problema mentale. L’unica ragione per cui l’ho fatto era perché non lo volevo”.