Calcio in lutto, è morto Gigi Simoni: l’ex allenatore aveva 81 anni

Mondo del calcio in lutto: è morto Gigi Simoni. Era stato colpito da ictus nel 2019, venendo ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cisanello di Pisa. Nato nel 1939, da giocatore aveva indossato la casacca di Napoli, Torino e Juventus tra le altre. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore. Una vita al Genoa, ma esperienze anche con Brescia, Pisa, Lazio, Empoli, Cosenza, Carrarese, Cremonese, Napoli, Piacenza, Torino, CSKA Sofia, Ancona, Siena, Lucchese e Gubbio. Indimenticabile la parentesi con l’Inter, nella stagione 1997/1998, quella della vittoria in Coppa UEFA e del testa a testa con la Juventus in Serie A. La redazione di CalcioWeb si unisce al cordoglio della famiglia.