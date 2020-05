Il calcio che riparte: in Serbia e Turchia torna il campionato [DATE e DETTAGLI]

Il Coronavirus non ferma il calcio, almeno in alcuni Paesi. In Serbia e Turchia invece sono pronti a tornare in campo, è stata infatti ufficializzata la ripresa dei campionati. Il primo annuncio è arrivato dal presidente della Federcalcio di Ankara (Tff), Nihat Ozdemir, al termine di una riunione del Consiglio direttivo dell’organismo, la data fissata in Turchia è stata quella del fine settimana dal 12 al 14 giugno.

Novità anche in Serbia. La data fissata è quella del 30 maggio, quando si disputerà la 27^ giornata di campionato. In totale bisogna completare 4 turni, l’ultimo è previsto per il 20 giugno. Non si disputeranno invece playoff e playout. La Coppa nazionale si giocherà, invece, dal 3 al 24 giugno. Sono state sospese le categorie inferiori.