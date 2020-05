“Il calcio può ripartire senza pericoli a porte chiuse, è un contesto di privilegio”: parla il virologo

“Il calcio a porte chiuse può ripartire senza problemi. La scienza ha dato gli strumenti per poter dire se l’infezione c’è stata, se c’è, se l’individuo è più o meno contagioso”. Sono le dichiarazioni del virologo Giovanni Di Perri ai microfoni dell’Ansa. Il primario di Malattie Infettive all’Amedeo di Savoia di Torino ha parlato della possibile ripresa del calcio. “Il calcio è un contesto di assoluto privilegio, può vivere anche in condizioni particolarmente sicure come un ritiro o un trasporto dedicato privo di qualsiasi pericolo – ha aggiunto Di Perri -. Credo che a porte chiuse, se si vuole, il calcio possa ripartire senza alcun problema”.