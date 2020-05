Calciomercato, assalto dall’estero alle big. La Fiorentina prepara il tris, ritorno in attacco al Torino

Il calciomercato è sempre più caldo, le squadre di Serie A lavorano senza sosta con l’intenzione di costruire squadre ancora più forti. Sarà una sessione fatta prevalentemente di scambi, per questo motivo ancora più avvincente e ricca di grande interesse. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

JUVENTUS, INTER E NAPOLI – Il Barcellona prepara affari in Italia. E’ sempre più vicino Lautaro Martinez dell’Inter, trattativa avanzata anche per Pjanic ma la Juventus accetta come contropartita solo Arthur, manca l’ok del brasiliano per concludere l’affare. Liverpool e Manchester United preparano l’assalto al difensore del Napoli, Koulibaly.

TORINO – Il club granata prepara il doppio colpo di qualità. Operazione avviata per il centrocampista Bonaventura, per l’attacco si prepara il ritorno di Iago Falque.

FIORENTINA – I viola sono veramente scatenati. Con i soldi di Chiesa (Inter o Juventus la destinazione) potrebbe arrivare un triplo colpo: Spinazzola, Nainggolan e Belotti. L’attaccante del Torino è l’obiettivo più difficile.

LAZIO – I Biancocelesti hanno intenzione di puntellare la rosa. Il nome è quello di Leander Dendoncker, calciatore belga, difensore o centrocampista del Wolverhampton e della nazionale belga.

ROMA – Si muove anche l’altra squadra della Capitale, i nomi sono quelli di Biraghi e Acuna, argentino, centrocampista dello Sporting Lisbona e della nazionale.

MILAN – I rossoneri hanno messo nel mirino Tanguy Kouassi, difensore del Paris Saint-Germain che va in scadenza a giugno. La concorrenza è altissima.