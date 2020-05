Calciomercato, su Ibrahimovic non solo il Bologna:, c’è un altro club di Serie A

Post criptici su Instagram e una situazione totalmente incerta anche e soprattutto a causa del Coronavirus. Il futuro di Ibrahimovic, quindi, è un’incognita. Arrivato al Milan a gennaio, non sa ancora cosa ne sarà della sua vita da qui a qualche mese. In casa rossonera le acque sono agitate al momento, e inoltre si attende di capire se e quando riprenderà la Serie A e come e quando aprirà il calciomercato.

Le voci su eventuali interessi di altre squadre nei suoi confronti, però, non cambiano. Si è parlato tanto di Bologna prima che approdasse al Milan, ora il nome della società felsinea è tornato a farsi forte. Ma non è il solo. Nel riepilogo di mercato del Corriere della Sera, infatti, viene inserita anche la Fiorentina come possibile nuova destinazione dello svedese.