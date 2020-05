Calciomercato Inter, le verità di Marotta su Tonali e Lautaro Martinez

Calciomercato Inter – Per il tormentone di un calciatore in uscita c’è quello per un calciatore in entrata. Il momento attuale, al di là dell’emergenza Coronavirus e dell’attesa per un’eventuale ripresa, l’Inter lo sta vivendo attraverso le indiscrezioni di mercato. Tonali è il nome degli ultimi giorni per arricchire la rosa di Conte, Lautaro Martinez quello per arricchire un’altra di rosa, quella del Barcellona.

Di questo ha parlato, ai microfoni di Cittaceleste.it, il dirigente nerazzurro Beppe Marotta: “Tonali? Il ragazzo è molto giovane e promettente. Su di lui c’è la fila, vedremo. Comunque, al momento non ci sono altre novità. Lautaro Martinez? Tutto fermo. Non ci sono novità al momento”.