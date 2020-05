Calciomercato, Juve e Barcellona pensano ad un altro scambio. Affari di Toro e Atalanta, strategie della Samp

In attesa di novità sulla ripresa del campionato di Serie A, le squadre si muovono sul fronte calciomercato per provare ad anticipare i tempi. Tante trattative che riguardano le big, ma anche le piccole non vogliono farsi trovare impreparate. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

JUVENTUS-BARCELLONA – Nuove voci su un possibile scambio. Il club bianconero e i blaugrana starebbero parlando non solo dell’affare Pjanic-Arthur, ma anche di Mattia De Sciglio e Nelson Semedo.

MILAN – Il futuro di Rebic potrebbe essere lontano dal club rossonero. Gli uomini di mercato di Via Aldo Rossi avrebbero già individuato in Memphis Depay del Lione un possibile sostituto. Secondo infatti quanto riportato da ‘Sky Sport’, lo Spartak Mosca sarebbe tornato alla carica per l’ex Genoa ed Inter, Laxalt.

CAGLIARI – Il ds del Cagliari, Marcello Carli, ha affrontato l’argomento del possibile ritorno di Radja Nainggolan all’Inter. “Al momento non ci sono novità. La nostra priorità, come lo è un po’ per tutti al momento, non è il mercato, ma ripartire con il campionato. Al momento non ho sentito Marotta e nessuno, vedremo prossimamente cosa fare”, ha detto a cittaceleste.it.

BOLOGNA – Il club rossoblu è sempre più convinto di puntare su Andrea Favilli. Il giovane attaccante del Genoa è il nome in pole in caso di cessione di Santander.

ATALANTA – Continua il pressing delle big per Castagne. Richieste anche per Gosens, mentre in entrata si segue Mahele, calciatore danese del Genk.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato deve risolvere la questione prestiti. Gli unici certi di restare sono Tonelli e La Gumina, ha convinto Yoshida. Difficile la conferma di Seculin e Maroni.

TORINO – Il primo colpo di Vagnati al Torino potrebbe essere un pupillo. Si tratta di Gabriele Moncini, attaccante attualmente in forza al Benevento.