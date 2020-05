Calciomercato Juventus, chiesto Ansu Fati al Barcellona: la risposta dei blaugrana

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Continuano le trattative di calciomercato tra la Juventus ed il Barcellona. Il club blaugrana continua il pressing per Pjanic, è il bosniaco il grande obiettivo per la prossima sessione di mercato. I bianconeri sono disposti a trattare, ma pretendono una cifra cash oppure contropartite decise dalla Vecchia Signora. Il primo è Arthur, il centrocampista però, al momento, non è convinto della soluzione italiana.

Il secondo nome è quello di Ansu Fati, baby talento che sta incantando e con clamorosi margini di miglioramento. “Impossibile”, ha ribadito il Barcellona che considera incedibile il calciatore. E’ quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’. Dembele e Semedo possono rappresentare altre soluzioni, ma a determinate condizioni.