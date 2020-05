Calciomercato, la Juventus pensa a Dembelé. Portiere all’Atalanta, contropartite al Genoa e difensore alla Samp

Il calciomercato continua a regalare molto spettacolo, le squadre del campionato di Serie A e non solo si stanno muovendo per anticipare i tempi per la prossima stagione. In particolar modo molto attive le big, ma si sono registrate operazioni anche per le medie e le piccole. Ecco tutto nel dettaglio.

ASSE JUVE-BARCELLONA – Secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, sarebbe emerso l’interessamento della Juventus per Ousmane Dembele’, attaccante del blaugrana. Sarebbe una soluzione di scambio con Pjanic in caso di rifiuto del centrocampista Arthur.

INTER – “Cavani ha avuto stagioni straordinarie, spero venga all’Inter e possa ripetere quegli exploit. Abbiamo altri giocatori esperti in campionato, uno per tutti Ronaldo, che stanno dimostrando di essere grandi campioni. L’età non è un limite, può essere una buona scelta”. Sono le dichiarazioni dell’ad di Pirelli, e tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Certo il dispiacere per Lautaro esiste, il suo potenziale lo conosciamo tutti, poi le scelte della società e dell’allenatore vanno rispettate”.

MILAN – Voci a sorpresa sul club rossonero. Possibile ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista dovrà ridursi lo stipendio.

NAPOLI – Màrcio Cruz, agente di Everton, conferma le ultime indiscrezioni: “L’interesse del club azzurro c’è ed è vero. E’ stato avviato un discorso, sì, ma l’ultimo aggiornamento risale anche a un mese fa” le parole a CalcioNapoli24. La valutazione è di 30 milioni di euro.

ATALANTA – Il futuro del portiere Gollini è ancora tutto da decidere. Il club nerazzurro studia le mosse, una soluzione porta a Perin del Genoa.

GENOA – Il Napoli sarebbe interessato ad Adama Soumaoro per sostituire Koulibaly. Potrebbero entrare nella trattativa anche contropartite, Ounas e Younes i nomi.

SAMPDORIA – Si segue Nemanja Perovic. Il difensore montenegrino ha fatto il punto della situazione ai microfoni di calciomercato.it. “Certo che vorrei indossare la maglia della Sampdoria! È un club con una grande storia in cui potrei lavorare molto su me stesso e crescere. Sarei molto felice di trasferirmi alla Sampdoria. Guardo il campionato italiano, imparo molto guardando le partite in televisione. La Serie A è molto seguita in Montenegro. Tutte le squadre sono molto popolari. I club europei che sceglierei sono Liverpool, Manchester United, Bayern, Sporting Lisbona, Monaco e Barcellona. Dove mi vetro tra cinque anni? Se Dio vuole, con tanto lavoro alle spalle, sarei felice se trovarmi alla Sampdoria o in qualche altro club di Serie A” .