Calciomercato Juventus, nuova strategia del Barcellona per Pjanic. E spunta un dossier di gennaio…

Continua il pressing del Barcellona su Miralem Pjanic. Secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, i blaugrana avrebbero intenzione di chiudere al più presto l’affare con la Juventus. Si era parlato di uno scambio con Arthur, ma le recenti chiusure del brasiliano, arrivate tramite le parole della madre e dell’entourage, fanno cambiare strategia al club spagnolo. Resta sempre viva l’ipotesi di un inserimento di qualche contropartita gradita ai bianconeri (Semedo, Rakitic, Dembélé) con un cospicuo conguaglio che la Juve andrebbe a reinvestire su Jorginho, pupillo di Maurizio Sarri.

Ma spunta anche un dossier, redatto a gennaio dal Barcellona, a cui ha avuto accesso il quotidiano spagnolo ‘AS’. Una scheda all’interno della quale viene spiegato il motivo legato all’acquisto di Pjanic: “i requisiti della posizione specifica devono essere presi in considerazione. Non dovrebbero essere acquistati solo i giocatori molto giovani laddove una maggiore conoscenza del ruolo potrebbe essere determinante. Inoltre, un calciatore esperto potrebbe aver bisogno di meno tempo per adattarsi alla sua nuova squadra e dare il massimo dal primo momento”.

Poi si passa a delle specifiche tecniche: “la percentuale di passaggi riusciti è del 3-5% più alta nei giocatori di calcio di 30 anni rispetto a quelli tra i 16 e i 29. Oltre alla capacità di entrare nel vivo del gioco maggiore nei giocatori più esperti rispetto ai giovani. Un giocatore più anziano può accettare meglio un adeguamento del suo stipendio in base alle aspettative sulle sue prestazioni”.