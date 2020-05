Calciomercato, manovre di Inter e Napoli. Il Lione bussa in Italia, ritorno all’Atalanta

Nonostante l’emergenza Coronavirus i club del campionato di Serie A continuano a muoversi sul fronte del calciomercato. Sempre molto impegnato l’Inter che pensa ad innesti in attacco considerando le tante richieste per Lautaro. Ma molto attive sono anche le medie e piccole. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

INTER – Il Barcellona continua il pressing per Lautaro Martinez. Dopo l’ultimo approccio, la dirigenza dell’Inter si sarebbe infuriata: “Ci prendete per matti o stupidi?” avrebbero risposto i nerazzurri, come riportano dalla Spagna. La richiesta è chiara: 90 milioni + una contropartita. I nomi al vaglio sono Rafinha, Todibo e Semedo,

ROMA – Manovre in attacco per il club giallorosso. Nelle casse potrebbero entrare 25 milioni dal riscatto del Lipsia di Schick. In entrata la pista porta a Kean.

NAPOLI – Ritorno di fiamma per il club azzurro. Si tratta dell’attaccante dello Zenit Sardar Azmoun. La valutazione è di 15 milioni di euro.

VERONA – Tutti pazzi per il difensore Kumbulla. Va registrato anche l’interesse del Lione, il club francese si è messo in fila.

BONAVENTURA – Seguito anche dal Torino, il calciatore avrebbe scelto la prossima destinazione. L’intenzione del centrocampista è quella di tornare all’Atalanta. I nerazzurri sono interessati a Zinho Vanheusden, difensore centrale cresciuto nel vivaio dell’Inter e ora in forza allo Standard Liegi.

GENOA – “Le voci su un interesse di altri club così importanti fanno piacere, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati, ma ora penso solo al campionato e al Genoa”. Ha detto Ghiglione come riporta la Gazzetta dello Sport.