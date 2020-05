Calciomercato, i nomi per l’attacco di Inter e Lazio. Vagnati porta due pupilli al Torino, si muove l’Udinese

Si muovono le squadre sul fronte calciomercato, le prossime settimane si preannunciano molto calde. La sessione sarà condizionata sicuramente dall’emergenza Coronavirus, ci saranno pochi soldi sul mercato ma tanti scambi. Le big preparano comunque i botti, anche le medie e le piccoli lavorano per i colpi.

INTER – Il club nerazzurro fa sul serio. Il sogno porta il nome di Paul Pogba, l’ex Juventus sta riflettendo sul futuro ed un problema potrebbe essere l’ingaggio. Per il ruolo di attaccante Werner è favorito su Cavani, anche e soprattutto per una questione d’età.

TORINO – Mezza rivoluzione in arrivo per i granata. Dopo il ds Vagnati si sta lavorando su calciatore e allenatore. Per la panchina il nome è quello di Semplici, occhi su Fares e Vicari, due pupilli del direttore sportivo ai tempi della Spal.

LAZIO – Sono tante le soluzioni per i biancocelesti. Si tratta di Artëm Sergeevič Dzjuba, calciatore russo, attaccante dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale russa, Luis Javier Suárez Charris, calciatore colombiano, attaccante del Real Saragozza e Ianis Hagi, calciatore romeno, centrocampista del Rangers.

NAPOLI – Tante richieste per i big. Il pezzo pregiato è sicuramente Koulibaly, sul difensore occhi di Liverpool, United, Arsenal e Real Madrid.

ROMA – “Devo parlare con il club, ho un contratto fino al 30 giugno – ha rivelato Pedro in un’intervista concessa a “El Larguero” di Cadena SER – Sono aperto a sentire altre offerte”. Può essere una soluzione importante per i giallorossi.

UDINESE – I bianconeri cercano qualche rinforzo per la prossima stagione. Il nome è quello di Krunic, centrocampista del Milan ed ex Empoli.