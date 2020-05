Calciomercato, nomi a sorpresa per il Milan. La Juve cerca il sostituto di Pjanic, scatto del Bologna

E’ ufficiale la ripresa del campionato di Serie A, si torna in campo dal 20 giugno per concludere la stagione i primi giorni di agosto. Nel periodo estivo le squadre del massimo torneo italiano avranno la possibilità di muoversi anche sul fronte calciomercato, ecco tutte le trattative delle ultime ore.

MILAN – Attivissimo il club rossonero. Nomi a sorpresa in entrata, si tratta di: Denzel Dumfries calciatore olandese originario di Aruba, difensore del PSV e della nazionale olandese; in difesa occhi su Eduardo Quaresma. In uscita il terzino Calabria è seguito con interesse dal Bologna.

NAPOLI – In attesa di novità sul fronte acquisti e cessioni, il club azzurro si muove per i rinnovi. Accordo ad un passo per il centrocampista Zielinski.

LAZIO – Anche il club biancoceleste lavora sul fronte rinnovo. Accordo raggiunto con il difensore Francesco Acerbi, uno dei migliori nel suo ruolo.

JUVENTUS – Continuano le trattative per la cessione del centrocampista Pjanic, bianconeri alla ricerca del sostituto. Il nome preferito da Sarri è Jorginho, piace anche Paredes.

REAL MADRID – Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato a Onda Madrid: “L’idea è riportarlo a Madrid dopo aver fatto esperienza al Dortmund. La nostra idea è un giorno di giocare nel Real”.

MILENKOVIC – “Le voci sull’interesse di Milan e Napoli? Ovviamente fanno piacere ma sono dei viola. La pandemia ha rallentato il discorso sul rinnovo del 2022, ci sono altre priorità ora”. E’ quanto dichiarato dal difensore della Fiorentina a ‘La Gazzetta dello Sport’.