Calciomercato, occasione per la Juventus. Grande nome per la Fiorentina, il Torino guarda in Argentina

E’ uno degli ultimi weekend di tranquillità, le squadre italiane si preparano, infatti, per la ripresa della stagione tra campionato e Champions League Le dirigenza continua a programmare la prossima stagione, sarà un’estate frenetica anche dal punto di vista del calciomercato. Ecco tutte le trattative di oggi nel dettaglio.

JUVENTUS – Occasione di mercato per il club bianconero. Pedro si libera dal Chelsea e può rappresentare un’occasione anche dal punto di vista economico. Proposto Rabiot nella trattativa per Pogba, ma i tifosi dello United sono già contrari. Per il centrocampo non è del tutto tramontata la pista Arthur. Il Barcellona, in caso di mancato accordo con Pjanic, potrebbe virare su Fabian Ruiz del Napoli.

INTER – Il club nerazzurro è sempre più vicino all’arrivo del centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Proposte alle Rondinelle due contropartite: Pinamonti o Esposito.

MILAN – Nome a sorpresa per l’attacco del club rossonero: si tratta di Sardar Azmoun, un calciatore iraniano, attaccante dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale iraniana.

ROMA – I Giallorossi al lavoro per i rinnovi di Pellegrini e Zaniolo. Sul fronte entrate occhi su Fabricio Bustos, un calciatore argentino, difensore dell’Independiente e della nazionale argentina.

FIORENTINA – Il club viola tenta il grande colpo: nuovi contatti con il difensore del Tottenham Jan Vertonghen. La conferma arriva dal Belgio. Sarebbe un innesto di grande spessore. Per la fascia occhi su Ghoulam.

TORINO – Il club granata guarda in Argentina. Idea Gonzalo Montiel, calciatore argentino, difensore del River Plate.