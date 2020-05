Calciomercato, Pjanic ha detto sì al Barcellona. Affari Torino-Raiola, mossa del Genoa

I club del campionato di Serie A non stanno di certo a guardare nonostante l’emergenza Coronavirus, si preannuncia scoppiettante la prossima finestra di calciomercato, nonostante i pochi soldi ma con tanti scambi. A muoversi sono anche e soprattutto le big, notizie importanti su Juventus e Inter.

JUVENTUS – Pjanic ha detto sì al Barcellona, si avvicina dunque la cessione per il bosniaco. Adesso bisogna trovare la giusta contropartita tecnica, i bianconeri vorrebbero Arthur, i blaugrana Rakitic o Vidal.

“Paul lo ammiro come persona ancora piu’ che come calciatore. Ho avuto la possibilita’ di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripeterle un giorno”. Cosi’ Paulo Dybala, nel corso di una intervista al sito dell’UEFA, sul futuro di Pogba.

INTER – Il Psg è sempre più intenzionato a riscattare Icardi, magari per poi girarlo in altre operazione. Nell’affare potrebbe rientrare Draxler, per ammortizzare l’importo da versare ai nerazzurri.

ROMA – Il Club giallorosso continua a spingere per Tomiyasu, il Bologna in cambio ha chiesto l’arrivo di Kolarov, valutazioni nelle prossime settimane.

GENOA – Mossa a sorpresa del club rossoblu, sembra molto vicino l’arrivo di Riccardo Marchizza, giovane difensore oggi in prestito allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo.

TORINO – Asse con Mino Raiola per rinforzare la squadra granata per la prossima stagione. Uno in uscita e riguarda Armando Izzo, che piace molto all’Inter, gli altri due in entrata, si tratta di Bonaventura e Fares.

NAPOLI – Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha annunciato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli la rottura con il club azzurro. “Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis”.