Calciomercato, il Real Madrid offre 4 calciatori per Pogba

Paul Pogba sarà sicuramente al centro del prossimo calciomercato, il francese è finito nel mirino della Juventus ma soprattutto del Real Madrid: i Blancos sono disposti a tutto per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La cifra richiesta dal Manchester United è di 100 milioni di euro. Secondo il The Sun, il piano del Real sarebbe quello di offrire quattro calciatori allo United per prendere Pogba: James Rodriguez, Odegaard, Lucas Vazquez e Brahim Diaz. Si tratta di giocatori molto importanti e che possono fare sicuramente gola ai Red Devils, valutazioni nei prossimi mesi.