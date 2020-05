Calciomercato Roma, Zaniolo-Liverpool? Ecco la verità

Nicolò Zaniolo e il Liverpool, un’indiscrezione venuta fuori nei giorni scorsi e che ha fatto infuriare i tifosi della Roma. Il centrocampista giallorosso corre verso il pieno recupero, dopo l’infortunio nella gara contro la Juve che lo mise ko. Il papà del calciatore, Igor, ha provato a fare chiarezza a ‘La Gazzetta dello Sport’, ribadendo come sia la forma fisica il principale obiettivo di suo figlio: “Si sente un leone in gabbia. Pensi che l’altro giorno, che Cosenza aveva dato la giornata libera alla squadra, Nicolò in casa ha fatto una doppia seduta di allenamento. Tutti a Trigoria sanno che devono frenarlo e glielo dico anch’io, perché uno con la sua muscolatura, così potente, deve fare le cose gradualmente. Adesso sta potenziando anche la parte superiore del corpo. Questo gli consentirà di avere un maggior equilibrio nella corsa”.

Ma ritornando alle voci sul Liverpool c’è da dire che l’intenzione della Roma è quella di non vendere il giocatore. Ma bisogna fare i conti con la situazione finanziaria giallorossa, tutt’altro che rosea. Tanti sono i club alla finestra, in Italia e all’estero. Ma tra questi non c’è il Liverpool.