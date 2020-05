Il calciomercato nell’era dei social, il Livingston chiede ai tifosi: “Rinnoviamo il contratto?” [FOTO]

I social network hanno preso il sopravvento. L’ultima frontiera del calciomercato sembra essere il sondaggio tra i tifosi. Il pubblico ha l’onore di trasformarsi in direttore sportivo, almeno per qualche minuto, e votare se tenere o meno un giocatore. E’ quanto successo in Scozia dove il Livingston, club di Premiership, ha chiesto ai propri tifosi un parere sul rinnovo di contratto del portiere 37enne Gary Maley. L’età avrà fatto venire qualche dubbio ai dirigenti del club così da rivolgersi a chi conosce bene i calciatori, lanciando un sondaggio su Twitter: “Vi diamo la possibilità di decidere sul futuro di Gary Maley. Con il suo contratto in scadenza il prossimo mese, lasciamo in mano ai tifosi l’opportunità di rinnovarlo. Decidete!”. Al momento, il 68% dei votanti ha optato per la conferma.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go – you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020